Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Bettelbetrügern an der Haustür

Ludwigshafen (ots)

Am 07.12.2021 klingelte eine 68-Jährige bei einer 42-jährigen Ludwigshafenerin an der Tür und erzählte, dass der Sohn einer Freundin verstorben sei und man nun Geld für die Beerdigung sammeln würde. Kurz zuvor hatte dieselbe Frau auch bei einem 51-Jährigen geklingelt und erklärt, dass ihr Mann verstorben sei und sie Geld für das Essen ihrer Kinder benötige. Zu einer Geldübergabe kam es in beiden Fällen nicht.

Nachdem die 68-Jährige bei der 44-Jährigen geklingelt hatte, stieg sie in ihr Auto und die 42-Jährige schrieb sich vorbildlich das Kennzeichen des Autos auf. Zudem gab sie bei der Polizei eine Personenbeschreibung ab, so dass die Betrügerin identifiziert werden konnte. Nach Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde die 68-Jährige wieder entlassen.

Die Polizei warnt Bürgerinnen und Bürger, bei Bettelbetrügern an der Haustür wachsam zu sein und nicht darauf reinzufallen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell