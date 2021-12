Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Getränke aus Kleingartenanlage gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 05.12.2021, gegen 13:30 Uhr und dem 06.12.2021, gegen 13:00 Uhr, warfen unbekannte Täter das Fenster eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage Werre in der Brunckstraße ein und stahlen zwei Kisten Bier sowie mehrere Flaschen Cola und Fanta.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell