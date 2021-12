Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 75-jähriger Fahrradfahrer erschreckt sich und stürzt

Ludwigshafen (ots)

Am 06.12.2021, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 75-jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradstreifen von der Halbergstraße kommend in Richtung Wittelsbachstraße. Als plötzlich ein 20-Jähriger, der gerade in einer Parkbucht eingeparkt hatte, aus seinem Auto steigen wollte und die Fahrertür öffnete, erschrak der 75-Jährige und kam aufgrund eines Ausweichmanövers zu Fall. Er verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

