Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeuge aus Baustellencontainer gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 03.12.2021, gegen 13:00 Uhr und dem 06.12.2021, gegen 07:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter mehrere Baustellencontainer auf dem Baustellengelände am Klinikum Ludwigshafen in der Bremserstraße aufzubrechen. Bei mehreren Containern gelang es ihnen nicht, diese aufzubrechen. Aus einem Container, den sie aufbrechen konnten, stahlen sie einen Akku-Bohrschrauber und einen Akku-Bohrhammer im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell