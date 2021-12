Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Betrügern auf Parkplätzen

Ludwigshafen (ots)

Am 07.12.2021, gegen 12:00 Uhr, wurden einem 78-Jährigen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße von zwei unbekannten Männern vier Uhren zunächst als Geschenk angeboten. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den unbekannten Tätern letztendlich, dass der Senior ihnen 100 Euro gab, nachdem er die Uhren erhalten hatte. Danach stiegen die Unbekannten in ein Auto und fuhren vom Parkplatzgelände in unbekannte Richtung davon.

Der Beifahrer, der den 78-Jährigen angesprochen hatte, war etwa 22-24 Jahre alt und 1,70 m groß. Er hatte kurze dunkle Haare und einen dunklen drei Tage Bart. Bekleidet war er mit einem weißen Pullover. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und einen südländischen Akzent.

Der Fahrer war ebenfalls etwa ca. 22-24 Jahre alt. Er hatte längere dunkle nach hinten gekämmte Haare.

Die Polizei rät, wachsam zu sein und auf keine "Geschäfte" auf Parkplätzen einzugehen.

Wer etwas Auffälliges auf dem Einkaufsmarkt Parkplatz beobachtet hat oder Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

