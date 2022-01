Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener begeht Unfallflucht

Zeugen gesucht (05.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch, 5. Januar, hat ein Seat-Arona Fahrer auf der Bleichestraße eine Unfallflucht begangen, bei dem ihn Passanten beobachteten (wir berichteten). Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können oder den Vorfall beobachtet haben, sich an die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, zu wenden.

