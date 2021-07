Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Gemeinsame Kontrollaktion von Stadt Mannheim und Polizeipräsidium Mannheim - Gaststättenkontrollen im Stadtteil Neckarstadt-West

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

In enger Zusammenarbeit führten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt und Kontrolleure der Gaststättenabteilung der Stadt Mannheim im Rahmen der Einsatzmaßnahmen der BAO West am gestrigen Donnerstag Gaststättenkontrollen im Stadtteil Neckarstadt-West durch. Schwerpunkte der knapp siebenstündigen Kontrollaktion, die bereits am Nachmittag startete, bildeten Gaststätten in der Mittel-, Lang-, Ried- und Waldhofstraße.

Insgesamt wurden in den 14 gut besuchten Gaststätten rund 80 Personen sowie die Einhaltung der gaststättenrechtlichen Vorschriften überprüft. Dabei ergaben sich 28 Verstöße, die zur Anzeige gelangten. Zudem wurden zwei Personen angetroffen, die polizeilich gesucht waren. Eine der beiden Personen wurde aufgrund ausländerrechtlicher Verstöße festgenommen.

Außerdem ergaben sich nachfolgende weitere Verstöße:

4 x Verdacht des Sozialleistungsbetruges 3 x Verdacht des illegalen Glücksspiels - Sicherstellung von 2 Spielautomaten 4 x Verstöße gegen das Landesnichtrauchergesetz 5 x Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz 2 x Verstöße gegen das Gaststättengesetz 3 x Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz 4 x Verstöße gegen das Baurecht

3 x Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Mit den Öffnungen der Gaststätten als Folge der Corona-Lockerungen werden die Maßnahmen - wie bereits in der Vergangenheit - in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt weiter fortgesetzt.

