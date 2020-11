Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Person im Bereich Hager Straße.

Nachrodt-WiblingwerdeNachrodt-Wiblingwerde (ots)

Polizei sucht älteren Mann Am heutigen Abend, gegen 21:45 Uhr, nahm ein Verkehrsteilnehmer eine verdreckte Person im Graben der Hagener Straße, zwischen Kirche und Tankstelle, war. Als er gedreht hatte, war die vermutlich männliche, ältere Person nicht mehr an der Stelle, an der er die Person gesehen hatte. Die hinzugezogene Polizei und auch die Feuerwehr konnten im Bereich der Hagener Straße, auch in Ufernähe der Lenne, keine Person mehr ausmachen. Auch der Einsatz des Hubschraubers brachte bisher keinen Erfolg. Die Suche dauert an.

