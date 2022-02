Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Raub auf Tankstelle

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, zwischen 03.00 Uhr und 03.10 Uhr, betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle im Vardeler Weg und erbeuteten unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Tabakwaren. Nach der Tat flohen sie zunächst fußläufig in Richtung Bundesautobahn BAB1. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die beiden Täter konnten durch die beiden Mitarbeiterinnen der Tankstelle (zwei jeweils 51-jährige Frauen aus Vechta) wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - ca 20 bis 25 Jahre alt, - ca. 1,80 m groß, - Sprache: Deutsch mit polnischem Akzent,

bekleidet mit:

- schwarze Sturmmaske, - weiße Handschuhe, - schwarze Cargohose mit Taschen an den Oberschenkeln - schwarze Bomberjacke mit sehr großen Steppungen, - weiße Sneaker.

Täter 2:

- männlich, - ca. 20 bis 25 Jahre alt, - ca. 1,70 m groß, - Sprache: russisch,

bekleidet mit:

- schwarze Sturmmaske, - weiße Handschuhe, - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, - Schwarzer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrif, - schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Kellerräume

Von Dienstag, 08. Februar 2022, 06.30 Uhr, bis Mittwoch, 09. Februar 2022, 05.10 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Antoniusstraße, in den Keller eines dortigen Mehrparteienhauses und entwendeten zwei Koffer mit Akku-Bohrmaschinen des Herstellers MAKITA eines 47-jährigen Bewohners. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallfluchten / Z e u g e n a u f r u f e

Zwischen Dienstag, 08. Februar 2022, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 09. Februar 2022, 06.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Aussteigen dem om eomer Parkreihe auf dem Parkplatz an der Kopernikusstraße abgestellten schwarzen PKW Ford Focus einer 30-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Sachschaden in Form von Lackabrieb an der vorderen linken Tür in Höhe von 100 Euro.

Am Mittwoch, 09. Februar 2022, 07.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Marienstraße in Vechta in Richtung Stadtzentrum und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Citroen, Modell Jumper. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Damme - Brand in Fahrzeuggrube

Am 09. Februar 2022, gegen 19:55 Uhr, wurde in Damme, Weidenweg, ein Brand in einer Fahrzeuggrube in der Garage einer 47-jährigen aus Damme gemeldet. Das Feuer war durch den 12-jährigen Sohn hervorgerufen worden, welcher die sich in der Grube befindlichen Farbeimer, Öle und Lacke mit einem Streichholz entzündet hatte. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Damme, welche mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Durch den Brand entstand weder Personen-, noch Sachschaden.

Damme - Tuning

Am Mittwoch, 09. Februar 2022, wurde gegen 12.50 Uhr in der Mühlenstraße ein 27-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, dessen Betriebserlaubnis seines PKW erloschen war, nachdem er Veränderungen an den Fahrwerksfedern vorgenommen hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Holdorf - versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Dezember 2021, 10.00 Uhr, und Mittwoch, 09. Februar 2022, 00.50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnhaus eines 40-Jährigen aus Holdorf in der Eschstraße einzudringen. Dieser Versuch misslang. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 09. Februar 2022, kam es um 11.30 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-jähriger LKW-Fahrer aus Wilster befuhr mit seinem Sattelzug die Landesstraße L843 aus Fahrtrichtung Bundesautobahn kommend in Fahrtrichtung Vechta. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße L848 missachtete an der dortigen Ampel das Rotlicht und prallte mit seinem LKW gegen den Pkw eines 54-Jährigen aus Quakenbrück, welcher die L848, aus Fahrtrichtung Lohne kommend befuhr und nach links in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt 7000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

