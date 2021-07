Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg (Pfalz) - Unter Drogeneinfluss gefahren

Berg (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, dem 25.07.2021, um 09.25 Uhr, wurde in Berg in der Bruchbergstraße der 35-jährige Fahrer eines Autos mit französischer Zulassung kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt werden. Er räumte den Konsum von Cannabisprodukten ein, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

