POL-PDLD: Jockgrim - Auto auf der B 9 ausgebrannt

Jockgrim - Auto auf der B 9 ausgebrannt

Jockgrim

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Montag, dem 26.07.2021, um 09.58 Uhr, ein brennendes Auto auf der Bundesstraße 9 Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Kieswerk Rheinzabern und Jockgrim. An der Örtlichkeit konnte ein BMW der 5er-Reihe im Vollbrand festgestellt werden. Die Insassen konnten zuvor das Fahrzeug, welches vermutlich infolge eines technischen Defektes in Brand geraten war, rechtzeitig verlassen. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe musste für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehren Neupotz und Jockgrim durch die Straßenmeisterei Kandel für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Der Zeitwert des Fahrzeugs wurde auf etwa 40000 Euro geschätzt.

