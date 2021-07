Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Juweliergeschäft

Landau (ots)

Wiederholt wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter in ein Juweliergeschäft im Bereich des "Kleinen Platzes" in Landau eingebrochen. Die Polizei sucht derzeit Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung des Täters geben können. Der Täter wurde bei der heutigen Tat durch einen Zeugen beobachtet und wird wie folgt beschrieben: 165-170 cm groß, schlank, trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover über einem weißen T-Shirt und führte eine blaue OP-Maske, sowie ein "Schlagwerkzeug" oder einen ähnlichen Gegenstand bei sich. Es ist anzunehmen, dass der Täter diesen Gegenstand zur Tatausführung und in der Nachtatphase mitgeführt und diesen auch sichtbar bei sich getragen oder unmittelbar danach entsorgt hat. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wem ist heute Morgen im Bereich der Innenstadt / Marktplatz in Landau eine Person aufgefallen, die auf diese Beschreibung zutreffen könnte? Bitte melden Sie sich für Zeugenhinweise bei der Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell