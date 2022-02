Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 12. Februar 2022, gegen 10.45 Uhr, kam es in der Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-jährige Fahrerin aus Emstek befuhr mit einem schwarzen Mercedes-Benz die Lange Straße ortseinwärts. Ein entgegenkommender, bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet mit seinem PKW auf den Fahrstreifen der 21-Jährigen. Es kam zu einer Kollision der beiden PKW-Außenspiegel. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 250 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 12. Februar 2022, gegen 13.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Cappelner Damm Ecke Brombeerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtigte vom Cappelner Damm in den Brombeerweg abzubiegen. Der Pedelec-Fahrer geriet ins Schwanken, fuhr gegen ein Gebüsch und anschließend gegen den wartenden PKW eines 31-jährigen Fahrers aus Essen (Oldenburg). Bei dem Verkehrsunfall wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am PKW als auch am Pedelec entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde bisher auf ca. 650 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die eingesetzten Polizeibeamten der Verdacht, dass der Pedelec-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Lastrup- Verkehrsunfall

Am Samstag, 12. Februar 2022, gegen 15.20 Uhr, kam es in der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige PKW-Fahrerin aus Lindern hielt hinter einem zunächst haltenden PKW eines 18-jährigen Fahrers aus Lastrup. Als der 18-Jährige mit seinem PKW rückwärts fuhr, kollidierte dieser mit dem PKW der 56-Jährigen. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die eingesetzten Polizeibeamten der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,80 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Löningen- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Samstag, 12. Februar 2022, gegen 21.50 Uhr, kam es in der Straße zur Hase zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen befuhr die Straße Zur Hase in Richtung Evenkamper Straße und kam nach rechts von der Straße ab. Anschließend kollidierte der PKW mit einem Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein 20-jähriger Beifahrer aus Löningen schwer verletzt. Der PKW-Fahrer sowie ein 20-jähriger Mitfahrer aus Löningen blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 3.200 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die eingesetzten Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntag, 13. Februar 2022, gegen 01.10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Asternstraße Ecke Lupinenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) beabsichtigte von der Asternstraße kommend die Lupinenstraße zu überqueren. Hierbei missachtete die 20-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden 52-jährigen PKW-Fahrerin aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Beide PKW waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und wurden abschleppt. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

