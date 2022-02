Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 11.02.-13.02.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Abend des 12.02.2022, um 20:45 Uhr, wurde ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne mit seinem PKW auf der Großen Straße in Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte diesen Verdacht. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 13.02.2022, gegen 05:05 Uhr fiel der zivilen Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw auf, welcher in einer Seitenstraße mehrmals stehenblieb. Aufgrund dieser Tatsache wurde der Pkw kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Fahrzeugführer den Platz tauschte, als die Beamten in Richtung des Pkw gingen. Anschließend stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer 16-Jahre alt war und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden die Erziehungsberechtigen über das Strafverfahren in Kenntnis gesetzt. Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme , Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 12.02.2022 in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Damme zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ausparken gegen einen dort abgestellten Pkw VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Damme Tel. 05491/999360 in Verbindung zu setzen.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag dem 12.02.2022 gegen 14:30 Uhr kam es auf in Langförden auf der Oldenburger Straße zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeuge. Eine 57-jährige Frau aus Bohmte befuhr die Oldenburger Straße in Rtg. Schneiderkrug. In Höhe des Wacholderwegs musst die Frau verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihr fahrende Beteiligte, eine 60-jährige Diepholzerin bremste ebenfalls ab. Ein 65-jähriger Oldenburger erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Diepholzerin auf, das wiederum auf das erste Fahrzeug aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall wurde die Diepholzerin leicht verletzt. An allen drei Pkw entstanden leichte Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell