Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Randalierer schlägt auf Pkw ein - Geschädigte gesucht

Bad Breisig (ots)

Am Donnerstagabend, den 06.01.2022 wurde der Polizei Remagen gegen 19:25 Uhr ein alkoholisierter Randalierer gemeldet. Dieser zeigte sich aggressiv gegenüber Verkehrsteilnehmern und schlug auf vorbeifahrende Pkw ein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er auch parkende Fahrzeuge in der Koblenzer Straße in Bad Breisig anging.

Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Remagen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell