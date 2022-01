Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressenachtrag zum Brand in Ahrbrück

Mayen (ots)

Am 05.01.2022 gegen 13:26 h kam es zu einem Brand einer Doppelhaushälfte in Ahrbrück. Eine Presse-Erstmeldung wurde bereits in die Wege geleitet.

Als Brandherd konnte die Herdplatte im Obergeschosses des Einfamilienhauses ermittelt werden. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. 30000 EUR. Der alleinige Bewohner des Hauses erlitt eine Rauchgasintoxikation. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Mayen geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell