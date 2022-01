Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand in Wohnhaus in Ahrbrück, vermutlich eine Person leicht verletzt

Ahrbrück (ots)

Am 05.01.2022, gegen 13.30 h kam es in Ahrbrück in der Kesselinger Straße zu einem Wohnhausbrand. Vermutlich wurde eine Person hierbei leicht verletzt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Wir bitten derzeit von weiteren Nachfragen abzusehen. Wir werden hierzu nachberichten.

