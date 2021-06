Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gleich zwei Einbrüche in Bürogebäude

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (Tatzeit: 24.06.2021, 18 Uhr bis 25.06.2021, 4 Uhr) in zwei Bürogebäude in den Seewiesen eingebrochen. Dabei wurde jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich Zugang in die Objekte verschafft. Sämtliches Mobiliar wurde durchsucht und ersten Ermittlungen zufolge kleinere Bargeldbeträge entwendet. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

