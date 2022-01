Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Sinzig (ots)

Am Samstag den 18.12.21, zwischen 11:30-12:00 Uhr, kam es an der Totaltankstelle in der Kölner Straße in Sinzig zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Da anfänglich nicht von einem Personenschaden ausgegangen wurde, verzichteten die Unfallbeteiligten auf eine polizeiliche Unfallaufnahme. Wie sich später herausstellte, hatte der Radfahrer doch leichte Verletzungen davongetragen, und meldete den Unfall bei der Polizei. Es konnten bislang weder das Kennzeichen, noch die Personalien der PKW Fahrerin ermittelt werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen oder grauen Toyota mit Zulassung des Kreises Ahrweiler. Unfallbeteiligte Personen oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei Remagen zu melden.

