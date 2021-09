Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Flächenbrand in Waldstück

Beesten (ots)

Am Sonntagmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem kleinen Flächenbrand an die Honer Straße ausrücken. Im Bereich zur Einmündung Stroothookstraße war es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines etwa 10 Quadratmeter großen Schwelbrandes in einem kleinen Waldstück gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte das Feuer durch Zündeleien mit einem Feuerzeug und einer Sprühdose entstanden sein. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Bäume wurden nicht beschädigt.

