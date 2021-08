Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/Lüdinghausen/Betrunkene Autodiebe brechen in Wohnhaus ein

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Dienstag (3.8.), kurz nach 21 Uhr, bei der Polizei eine vermutliche Trunkenheitsfahrt zwischen Senden und Lüdinghausen.

Ihr war aufgefallen, dass der vor ihr fahrende Transporter in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des Transporters in der Bauerschaft Gettrup stieß die Polizei auf einen 28-Jährigen und einen 37-Jährigen aus Polen. Beide hatten das Fahrzeug bereits verlassen und standen offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Vor Ort gab der 37-Jährige an, das Fahrzeug gefahren zu haben.

Es stellte sich heraus, dass der Transporter in den Niederlanden gestohlen wurde. Er war mit mehreren Gegenständen beladen. Hier muss ermittelt werden, ob es sich möglicherweise um Diebesgut handelt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Da nicht abschließend geklärt werden konnte, wer den Transporter tatsächlich gefahren hat, wurden beide Männer zur Wache gebracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung, zur Sicherung des Strafverfahrens in Deutschland, wurden die beiden Polen entlassen.

Um kurz vor 2 Uhr meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei. Der Lüdinghauser war durch einen lauten Knall geweckt worden und konnte zwei männliche Personen vom Nachbargrundstück flüchten sehen.

Die eingesetzten Beamten staunten nicht schlecht, als sie die zwei betrunkenen Polen erneut im Umfeld antrafen. In ihrem Besitz befanden sich ein Laptop und ein Rucksack, die sie bei ihrer Entlassung nicht besaßen.

Bei einer Nachschau auf dem Grundstück konnte festgestellt werden, dass dort eingebrochen wurde. Eine Scheibe am Haus war eingeschlagen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude.

Die Polizisten brachten die Männer zum zweiten Mal in der Nacht zur Wache. Hier schliefen sie bis zur Vernehmung ihren Rausch in der Gewahrsamszelle aus.

Im Rahmen der Vernehmung gaben beide Männer an, dass sie Hunger gehabt hätten und deshalb in das Haus eingebrochen seien. Neben dem Laptop konnte im Rucksack Diebesgut aufgefunden werden, das aus dem Einbruch stammt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell