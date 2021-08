Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg/Scheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Straße "An der Kolvenburg" die Scheibe eines roten Skoda Yeti eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 0 Uhr und 7 Uhr am Mittwoch (04.08.21). Über mögliche Beute ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell