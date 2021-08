Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Bauerschaft Herkentrup/Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - 3 Verletzte

Coesfeld (ots)

Ein 19 jähriger Autofahrer aus Havixbeck befuhr, am 02.08.2021, gegen 21:00 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Herkentrup. Auf diesem schmalen Wirtschaftsweg kam dem Fahrzeugführer ein anderes Auto entgegen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam das, mit zwei weiteren Personen besetzt Fahrzeug des Havixbeckers von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam letztendlich in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Sowohl der Autofahrer, wie auch sein Beifahrer und die Mitinsassin, die auf der Rücksitzbank saß, wurden bei dem Unfall verletzt. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Alle Fahrzeuginsassen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

