Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verletzte Person aufgefunden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Donnerstag letzter Woche wurde ein offensichtlich stark alkoholisierter 44-Jähriger gegen 20:10 Uhr in Bietigheim-Bissingen im Bereich Felsenkellerweg und Stuttgarter Straße aufgefunden. Ein ebenfalls 44-jähriger Zeuge hatte den Mann kaum ansprechbar und mit einer Kopfverletzung am Boden liegend festgestellt und den Rettungsdienst verständigt. Der schwer verletzte 44-Jährige wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bislang ist unklar, ob die Person Opfer einer Straftat wurde oder ein Sturzgeschehen vorliegt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat mittlerweile die Ermittlungen zur Ursache übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Vorfalls machen können (Hinweistelefon 0800 1100225).

