Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Hiddingsel, Neustraße, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Am 01.08.2021, gegen 16:10 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge eine augenscheinlich fahruntüchtige, weibliche Person im Bereich Neustraße in Hiddingsel. Die stark schwankende Person wurde beobachtet, wie sie in ihren Pkw einstieg und sich von der Örtlichkeit entfernte. Die 60 jährige Frau aus Dülmen konnte an ihrer Wohnanschrift, noch im Fahrzeug sitzend, angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Bei der Fahrzeugführerin wurden zwei Blutproben angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell