Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Johann-Conrad-Schlaun-Schule, Scheibe eingeworfen, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 30.07.2021, gegen 23:45 Uhr, warfen unbekannte Personen einen Pflasterstein durch die Fensterscheibe eines Klassenzimmers der Johann-Conrad-Schlaun-Schule in Nordkirchen, Am Gorbach 4. In unmittelbarer Nähe zur eingeworfenen Scheibe konnte ein noch warmer Kohlegrill festgestellt werden und ein Zusammenhang mit diesem Grillevent ist nicht auszuschließen. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegenen.

