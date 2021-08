Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Frieda-Nadig-Straße, Sachbeschädigung an Pkw

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 30.07.2021, 18:00 Uhr, bis 31.07.2021, 16:20 Uhr, wurde bei einem Pkw Ford C-Max, welcher in der Einfahrt des Hauses Frieda-Nadig-Straße 31 in 48301 Nottuln geparkt war, durch unbekannbte Person/en die Beifahrerscheibe beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

