POL-MTK: Tankgeldbetrüger flüchtet +++ Autofahrer zeigt sich schamverletzend +++ Eine Kontrolle, mehrere Ermittlungsverfahren +++ Polizei sucht jugendliche Unfallverursacherin

Hofheim (ots)

1. Notsituation vorgetäuscht, Tankgeld erbettelt, Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3266, Bereich Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 21.08.2021, 18:00 Uhr

(jn)Am Samstag haben ein oder mehrere Täter im Bereich des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach eine Notsituation vorgetäuscht und dabei von hilfsbereiten Autofahrern Tankgeld erbettelt. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war und die vorgetäuschte Panne beobachtet hatte, sprach einen der Betrüger an. Daraufhin kam es allem Anschein nach zu einer "Schnellheilung" des Fahrzeuges mit Bochumer Kennzeichen, so dass der Unbekannte einstieg und davonraste. Zuvor hatte sich der stark beleibte Betrüger mit schwarzen Haaren am Fahrbahnrand der Landesstraße 3266 im Bereich des MTZ positioniert und dort Verkehrsteilnehmer angesprochen. Mindestens ein Autofahrer übergab Bargeld, um dem Liegengebliebenen zu helfen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere geschädigte Personen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu derartigen Fällen kam, gibt die Kriminalpolizei folgende Hinweise, wie sich Autofahrerinnen und Autofahrer in derartigen Situationen verhalten sollten.

- Falls Sie rechtswidrig am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge sehen, deren Insassen versuchen Sie anzuhalten, denken Sie daran so anzuhalten, dass Sie sich oder andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden.

- Ignorieren Sie geschilderte Notlagen nicht, seien Sie aber skeptisch.

- Verweisen Sie an öffentliche Automobilclubs.

- Falls Zweifel über die eigentlichen Absichten des Hilfebedürftigen entstehen, informieren Sie die örtlich zuständige Polizei und notieren Sie sich das Kennzeichen.

- Geben Sie nicht leichtfertig Geld heraus, in der Hoffnung es später zurück zu erhalten.

2. Exhibitionist festgenommen - Geschädigte gesucht, Hattersheim am Main, Im Boden, Montag, 23.08.2021, 11:40 Uhr

(jn)Einen 32-jährigen Mann haben Polizisten am Montagvormittag in Hofheim festgenommen, der im Verdacht steht, sich gegenüber mindestens einer Frau auf einem Hattersheimer Parkplatz in schamverletzender Art und Weise gezeigt zu haben. Gegen 11:40 Uhr hatten Zeugen den Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes "Im Boden" beobachtet, als dieser in seinem Pkw saß und onanierte, wobei er von mindestens einer bislang unbekannten Frau gesehen wurde. Daraufhin sprachen die Zeugen Mitarbeiter der Hattersheimer Stadtpolizei an, welche den Tatverdächtigen in seinem Kfz mit dem Geschehenen konfrontierten und die Polizei in Hofheim alarmierten. Im weiteren Verlauf wurde der 32-jährige Mann aus Rumänien, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation in Hofheim verbracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim führt nun die Ermittlungen und bittet weitere Zeugen sowie Geschädigte, denen der Mann am Montagvormittag in Hattersheim aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Mehrere Strafverfahren nach Kontrolle eingeleitet, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Montag, 23.08.2021, 09:10 Uhr

(jn)Das richtige Gespür haben zwei Polizisten aus Hofheim am Montagmorgen bei der Überprüfung eines 28-jährigen Autofahrers gezeigt. Um 09:10 Uhr unterzogen die Beamten den in Kriftel wohnhaften Mann einer Verkehrskontrolle in der Hattersheimer Straße in Hofheim und stellten zunächst fest, dass der 28-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Weiterhin ergaben sich rasch Hinweise darauf, dass der Krifteler vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte, weshalb bei ihm auf der nahegelegenen Wache eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Da obendrein der Pkw des Delinquenten nicht versichert war, hatte dies ein drittes Ermittlungsverfahren zur Folge.

4. Kind auf Fahrrad stürzt - Polizei sucht junge Unfallverursacherin, Hofheim am Taunus, Sternstraße, Sonntag, 22.08.2021, 17:30 Uhr

(jn)Ein 13-jähriger Junge ist am frühen Sonntagabend in Hofheim mit seinem Fahrrad gestürzt, nachdem ihm eine junge Frau vor sein Velo gesprungen ist. Von der augenscheinlich Jugendlichen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bitte um sachdienliche Hinweise.

Gegen 17:30 Uhr habe der 13-Jährige die Sternstraße vom Dahlienweg kommend in Fahrtrichtung "In der Baumschule" befahren, als auf Höhe der Hausnummer 14 das Mädchen vor sein Fahrrad hüpfte. Infolgedessen sei er gestürzt, ohne dass es zu einer Berührung gekommen war. Obwohl sich der 13-Jährige Verletzungen zuzog, lief die Unfallverursacherin nach einer kurzen Entschuldigung einfach weiter. Bei dem Sturz entstand darüber hinaus ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an dem Fahrrad sowie dem Mobiltelefon des Gestürzten. Seinen Angaben zufolge, war das Mädchen etwa 16 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, hatte schulterlange braune Haare und war mit einer grauen Jogginghose sowie einem dunklen, langärmeligen Oberteil bekleidet gewesen.

Weitere Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

5. Drei verletzte Frauen nach Vorfahrtsmissachtung, Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße, Montag, 23.08.2021, 13:15 Uhr

(jn)Im Eppsteiner Stadtteil Vockenhausen ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Verkehrsteilnehmerinnen verletzt wurden. Wie Ermittlungen an der Unfallstelle, ergaben, befuhr eine 37-jährige VW-Fahrerin aus Idstein um 13:15 Uhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Idstein-Heftrich. Als sie auf Höhe der Ausfahrt eines Lebensmittelgeschäftes war, wurde sie von einer 80-jährigen Frau übersehen, welche mit ihrem Toyota vom Parkplatz des Geschäftes auf die Hauptstraße einbiegen wollte. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der zwei Pkw, wobei beide Autofahrerinnen und die 77-jährige Beifahrerin der 37-Jährigen verletzt und teilweise in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Zudem mussten sowohl der VW als auch der Toyota abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

