Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 13. Februar 2022, wurde um 03.45 Uhr auf der Kirchhofstraße ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt einbehalten und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cappeln - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 13. Februar 2022 wurde um 14.35 Uhr auf der Tenstedter Straße ein 52-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Der 52-Jährige konnte den Beamten im Zuge dieser Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 13. Februar 2022, kam es gegen 15.10 Uhr auf der Hemmelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 51-jähriger Mann aus Hemmelte befuhr mit seinem PKW die Hemmelter Straße in Fahrtrichtung Hemmelte. Im Streckenverlauf touchierte er den Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand im Aufladevorgang befindlichen Abschleppfahrzeugs. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Er konnte im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 13. Februar 2022, kam es gegen 15.20 Uhr auf der Lastruper Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 34-Jährige aus Löningen und ein 27-Jähriger aus Lastrup befuhren mit ihren PKW in dieser Reihenfolge die Kreisstraße K298 von Bunnen in Fahrtrichtung Lastrup. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte die 34-Jährige, nach rechts auf ihr Grundstück abzubiegen. Der 27-Jährige bemerkte dieses zu spät, fuhr auf den PKW der Löningerin auf und schob diesen gegen eine Mauer. Die 34-Jährige und ihr 38-jähriger Ehemann wurden leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 7000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 13. Februar 2022, kam es gegen 18.05 Uhr auf der Beverbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 63-Jähriger aus Lorup fuhr mit seinem PKW aus der Einmündung Schlichtenmoor auf die Beverbrucher Straße auf. Ein 54-Jähriger aus Cappeln und ein 57-Jähriger aus Höltinghausen befuhren die Beverbrucher Straße in genannter Reihenfolge in Fahrtrichtung Beverbruch. Der PKW des 57-Jährige wurde mit einer Abschleppstange vom PKW des 54-Jährigen abgeschleppt. Sie passierten die Einmündung Schlichtenmoor, während der 67-Jährige auf die Beverbrucher Straße auffuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell