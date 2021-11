Polizei Mettmann

POL-ME: Erstmeldung: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Velbert - Velbert - 2111056

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (10. November 2021) gegen 3 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten auf der Langenberger Straße auf Höhe der Hausnummer 120 in Velbert gesprengt. Zeugen wurden durch die laute Explosion in dem SB-Center aufgeschreckt und informierten die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprengten drei Tatverdächtige den Geldautomaten mit Festsprengstoff. Das SB-Center des Geldinstitutes, in dem sich der Geldautomat befand, wurde stark beschädigt. Trümmerteile verteilten sich über die komplette Straße. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Metallstraße bzw. BAB 535. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher leider ohne Erfolg. Die Langenberger Straße blieb bis in die Morgenstunden gesperrt. Derzeit dauert die Sperrung noch an.

Die Täter erbeuteten Bargeld in sechsstelliger Höhe, am Gebäude entstand ein Sachschaden von fünfstelliger Höhe.

Die Polizei in Velbert fragt: Wer hat die Geldautomatensprengung ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Hinweise nimmt die Wache in Velbert unter der Nummer 02051 946-6110 entgegen.

