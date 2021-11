Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzte Fußgängerin - Ratingen - 2111055

Mettmann (ots)

Am heutigen Dienstag, den 09.11.2021, gegen 11:40 Uhr, ereignet sich in Ratingen ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine 77-Jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 80-jähriger Ford-Fahrer fuhr von der Bahnhofstraße bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage nach links in die Hugo-Henkel-Straße ein. Hierbei übersah er, nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne, die Fußgängerin, als diese die Bahnhofstraße über die Fußgängerfurt bei Grünlicht überquerte. Der Ford- Fahrer stieß frontal mit der UB02 zusammen, worauf diese erst auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn vor den Pkw01 stürzte und dort liegenblieb. Die 77-Jährige wurde durch diese Kollision schwer verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus nach Duisburg verbracht. Der 80-Jährige verblieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

