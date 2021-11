Polizei Mettmann

POL-ME: Brand einer Haaner Lagerhalle: Ursache geklärt - Haan - 2111052

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2111031 berichtete, ist am Donnerstag (4. November 2021) eine große Industriehalle in Haan komplett abgebrannt (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5065018).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am heutigen Dienstag (9. November 2021) konnte das zuständige Kriminalkommissariat 11 (KK 11) dank der Spurenlage am Brandort und aufgrund von Zeugenhinweisen die Brandursache klären.

Demnach hatten sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen kurz vor Ausbruch des Feuers vier Jugendliche (zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren sowie zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren) unberechtigterweise Zugang in die Lagerhalle verschafft und dort mit einem Feuerzeug gezündelt.

Dabei verlor das Quartett nach derzeitigen Erkenntnissen die Kontrolle über den Brand und flüchtete - glücklicherweise unverletzt - vom Brandort.

Es wurde ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Brandlegung eingeleitet. Die Befragungen und Vernehmungen der Beteiligten sowie von weiteren Zeugen ist noch nicht abgeschlossen. Die Polizei bedankt sich bei allen Zeuginnen und Zeugen, die zur Aufklärung des Brandgeschehens beigetragen haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell