Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt - Hilden - 2111051

Mettmann (ots)

Eine 38-jährige Hildenerin hat am Montag (8. November 2021) auf der Benrather Straße in Hilden Zeugenanhaben zufolge einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt, an insgesamt drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Das war geschehen:

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 38-jährige Hildenerin mit ihrem VW Golf gegen 13.50 Uhr auf der Benrather Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 42a hielt ein Fahrzeug vor dem VW Golf an, weil es auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Die 38-Jährige wollte an dem Fahrzeug rechts vorbei fahren und stieß dabei gegen einen geparkten Ford Focus. Durch den Aufprall wurde der Ford Focus gegen eine ebenfalls geparkten Kia Sportage geschoben.

Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise von möglicherweise unbeteiligten Zeugen an die Nummer 02103 898-6410.

