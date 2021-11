Polizei Mettmann

POL-ME: Absage der Infomobil-Termine - Mettmann

Monheim am Rhein - 2111048

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, hatte die Polizei für diese Woche im Kreisgebiet zwei Beratungsangebote mit ihrem Info-Mobil geplant. Demnach hätte das Info-Mobil der Kreispolizei am morgigen Mittwoch (10. November 2021) in Mettmann und am Freitag (12. November 2021) in Monheim am Rhein Halt gemacht.

Leider muss die Polizei ihre beiden Beratungsangebote aufgrund der aktuellen Corona-Lage kurzfristig absagen. Sobald das Info-Mobil wieder mit seinem Beratungsangebot "auf Tour" geht, wird die Polizei darüber berichten und die neuen Termine ankündigen.

