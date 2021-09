Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall

Rastatt (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Montagabend in der Wilhelm-Busch-Straße hat sich eine 24-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die junge Frau gegen 18:40 Uhr mit dem Anhänger eines Flurförderfahrzeugs an einem Pfosten hängen geblieben sein, wodurch das Fahrzeug abrupt abgebremst wurde. Die Frau, die das Fahrzeug ordnungsgemäß stehend führte, wurde herausgeschleudert und verletzte sich dabei. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

/cp

