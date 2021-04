Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder rettet Seniorin

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 10.04.2021, 23:34 Uhr, Mühlenstraße (ots)

Eine Seniorin hat dem elektronischen Helfer zu verdanken, dass ihr nichts Schlimmeres zugestoßen ist: Am späten Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einer Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße gerufen. Nachbarn hatten den lauten Warnton des Rauchwarnmelders aus der Wohnung gehört und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte im Treppenraum vor der Wohnungstür schon leichter Brandgeruch wahrgenommen werden. Da niemand öffnete, wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr im Beisein der Polizei mittels Spezialwerkzeug geöffnet. Der vorgehende Angriffstrupp unter Pressluftatmer stellte dann schnell fest, dass auf dem Herd vergessenes Essen die Ursache der Verrauchung der Wohnung war. Bei der weiteren Erkundung innerhalb der Wohnung wurde die Bewohnerin schlafend vorgefunden und dem Rettungsdienstpersonal zur Erstversorgung übergeben. Die Seniorin wurde dann zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Parallel zur Menschenrettung wurde die Wohnung mittels eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch befreit. Dass die Seniorin vergleichsweise glimpflich davon gekommen ist, verdankt sie dem in der Wohnung installierten Rauchwarnmelder, ihren aufmerksamen Nachbarn und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

