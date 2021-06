Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt- gleich zwei Pkw betroffen

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Kipphut 2(fm)

Zwei Pkw, ein grauer Toyota Corola, ein schwarzer VW Polo, standen in der Zeit vom 03.06.2021, 21:00 Uhr bis 04.06.2021, 07:20 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Am Kipphut 2 geparkt. An beiden Pkw wurde der Spiegel der Beifahrerseite beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 500 Euro. Vermutlich hat ein Reinigungsfahrzeug, das die Straße in der angegebenen Zeit gereinigt hat, die Spiegel aus Versehen abgefahren. Nun sucht die Polizei in Sarstedt einen Zeugen bzw. eine Zeugin, der/die Hinweise auf das Reinigungsfahrzeug geben kann. Die Polizei ist erreichbar unter 05066-9850

