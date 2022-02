Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Zwischen Samstag, 12. Februar 2022, 15.00. Uhr, und Sonntag, 13. Februar 2022, 03.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Lohner Straße, auf dem Parkplatz des dortigen Bowling-Centers die vorderen Kennzeichen eines Opel Astra. Von einem neben diesem PKW abgestellten Fahrzeug (Audi A3) wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 13. Februar 2022, wurde um 13.45 Uhr in der Wintermarsch ein 30-jähriger Vechtaer auf einem E-Scooter festgestellt, welcher nicht versichert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Einbruch in Autohandel

Zwischen Samstag, 12. Februar 2022, 16.00 Uhr, und Sonntag, 13. Februar 2022, 16.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Dinklager Straße gewaltsam in das Bürogebäude eines Autohandels ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Zu Art und Umfang des Diebesgutes liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 13. Februar 2022, wurde gegen 05.05 Uhr Im Himmelreich ein 16-jähriger aus Lohne hinter dem Lenkrad des PKW seines 25-jährigen Bruders festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Eltern in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Den Bruder, welcher die Fahrt zuließ, erwartet ein gesondertes Ermittlungsverfahren.

Vechta - Diebstahl einer Handtasche

Am Freitag, 11. Februar 2022, 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Neuer Markt, auf dem Busbahnhof, die Handtasche einer 84-Jährigen aus Vechta, als diese ihre Tasche kurz auf eine Sitzmöglichkeit abgelegt hatte. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweisdokumenten und sämtliche Haustürschlüssel. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 11. Februar 2022, 03.15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lohne mit einem Kleinkraftrad den Bergweg in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 11. Februar 2022, 14.20 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Goldenstedt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 47-jährige händigte bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein aus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 12. Februar 2022, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw den Bergweg in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 56-Jährige händigte den Beamten bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein aus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 12. Februar 2022, 17.00 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Vechta mit einem Sprinter mit Anhänger die Straße Am Klapphaken in Vechta, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Halter der Fahrzeugkombination, ein 41-Jähriger aus Dinklage, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Sonntag, 13. Februar 2022, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Schulstraße in Vechta. Am Pkw waren bauliche Veränderungen vorgenommen worden, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatten (Einbau von Fahrwerksfedern ohne kombinierte Abnahme mit der montierten Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit Distanzscheiben. Dem 57-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Sonntag, 13. Februar 2022, gegen 21.15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger aus Cloppenburg mit einem Pkw den Vardeler Weg. Am Pkw waren bauliche Veränderungen vorgenommen worden, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatten (Veränderung der Rad-/Reifenkombination im Zusammenspiel mit einer Fahrwerkstieferlegung). Beim Einschlagen der Räder kam es zu Berührungen zwischen Reifenflanke und Radkasten, wodurch die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 13. Februar 2022, 14.15 Uhr, befuhren ein 17-jähriger Goldenstedter und ein 18-jähriger Visbeker mit ihren Kleinkrafträdern in angegebener Reihenfolge die Ehrlandstraße in Vechta aus Richtung Holtruper Straße kommend. Der Goldenstedter verringerte auf Höhe der Bohrinsel die Geschwindigkeit. Dieses bemerkte der dahinter fahrende Visbeker zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Beteiligten schwer und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 700 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell