Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs. KN) Harley-Fahrerin kommt von der Straße ab

Orsingen-Nenzingen (ots)

Eine 61-Jahre alte Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmittag mit ihrer Harley-Davidson bei der Zollbruck von der Straße abgekommen. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt. In einer Kurve geriet die Fahrerin aus dem Kreis Freudenstadt ins Bankett und verlor dann die Kontrolle über ihre schwere Maschine. Sie rollte dann eine Böschung hinunter und geriet teilweise unter ihre Maschine. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Wie hoch der Schaden an der Harley ist, steht noch nicht fest.

