Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Diebstahl von Kupferdachrinnen

Hoogstede (ots)

In der Zeit von Sonntag, 9 Uhr bis heute, 8 Uhr kam es an einer Wetterschutzhütte an der Straße "Berger Feld" zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei etwa 5 Meter lange Kupferdachrinnen und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943) 92000 entgegen.

