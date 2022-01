Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Versuchter Diebstahl aus Garage

Freren (ots)

Heute um 05:45 Uhr kam es auf einem Grundstück an der Feldstraße zu einem versuchten Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Grundstück und öffnete ein Garagentor. Durch die Beleuchtung, die durch einen Bewegungsmelder aktiviert wurde, wurde der Hauseigentümer auf die Situation aufmerksam. Der Täter flüchtete zuvor unentdeckt in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902) 949620 entgegen.

