Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Pkw

Spelle (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr bis Samstagnachmittag 16:55 Uhr, kam es in der Ringstraße zu einem Einbruch in einen Pkw. Bislang unbekannte Täter zerstörten auf bislang unbekannte Weise die Heckscheibe eines Mitsubishi Space Star und entwendeten einen Kanister Frostschutzmittel, sowie ein Eiskratzer-Set. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell