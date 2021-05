Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladesäule kaputt getreten, Polizeibeamte beleidigt

Hemer (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Kaiserslautern randalierte am Montagabend in der Innenstadt. Gegen 20.20 Uhr informierten Zeugen die Polizei, dass jemand die E-Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Hadamare-Schwimmbad beschädige. Laut schreiend trat er immer wieder auf den Kasten ein. Ein Beobachter forderte den Randalierer auf, von der Ladesäule abzulassen, verfolgte den Flüchtenden und führte die Polizei so auf die Spur. Eine Polizeistreife stoppte den Mann auf der Hauptstraße. Er hatte keine Personalpapiere dabei. Der Mann bestritt, etwas beschädigt zu haben und beleidigte die Polizeibeamten vor zahlreichen Passanten laut schreiend als "Hurensohn, Hurentochter, Kinderficker und Fotze". Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und Sachbeschädigung und erteilte einen Platzverweis. Die Stadtwerke sicherten die beschädigte Säule ab. (cris)

