POL-MK: Wurst und Käse

Iserlohn (ots)

Am 10.05.2021, gegen 10:50 Uhr, betrat ein 41-jähriger Mann aus Bottrop in Begleitung einer weiteren männlichen Person einen Lebensmittelmarkt an der Mendener Straße. In der Kühlabteilung nahm er eine Packung Aufschnitt aus dem Regal und versteckte diese unter seiner Jacke. Dann passierte er den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde jedoch von einer Angestellten des Lebensmittelmarktes bei dem Diebstahl beobachtet und am Ausgang auch darauf angesprochen. Der Dieb wollte jedoch kein Gespräch, schubste die Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete. Dabei wurde die Angestellte leicht verletzt. Der Bottroper konnte im Rahmen der Fahndung durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden und wurde vorläufig festgenommen.

Auch gegen den Begleiter wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt. Dieser hatte ebenfalls Aufschnitt entwendet. Die Ermittlungen dauern noch an.

