Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Person nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Lähden (ots)

Heute Morgen gegen 08:20 Uhr kam es auf der Berßener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Passat die Straße in Richtung Lähden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde hierdurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Holte, Berßen und Herzlake wurde er aus dem Fahrzeug geborgen. Der 37-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Oldenburg geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell