Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Brand im Motorraum

Lorup (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Werlter Straße in Lorup alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 13 Uhr während der Fahrt zu einem Brand im Motorraum eines Ford Mondeo. Der Fahrer sowie seine Mitfahrerin konnten das Auto noch rechtzeitig im Seitenraum abstellen in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr aus Lorup war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell