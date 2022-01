Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag eine durchsichtige, reißfeste Schnur über den Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße/Meppener Straße in Lingen gespannt. Zudem wurde im Bereich der Innenstadt Kreppband über mehrere Straßen gespannt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Schaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell