POL-EL: Twist - Von der Fahrbahn abgekommen

Twist (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf der B402 bei Twist zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger war gegen 3 Uhr mit seinem Ford Platinum samt angehängtem Wohnwagen in Richtung Niederlande unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Schöninghsdorf verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Gespann und kam von der Straße ab. Der Pkw durchbrach die Außenschutzplanke und kam in der dahinterliegenden Böschung zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 40-jährige Beifahrerin und die 14-jährige Mitfahrerin sowie der 12-jährige Mitfahrer blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

