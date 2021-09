Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schwer verletzte Person aufgefunden

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, wurden die Beamten zu einem Verletzen beim Metzgerturm gerufen. Der stark blutende Mann, dessen Identität zunächst unbekannt war, ließ sich nicht beruhigen. Er wies eine Schnittverletzung am Kopf auf. Zur notwendigen medizinischen Versorgung musste der Verletzte mit Medikamenten ruhiggestellt werden. Angaben zum Verursacher der Verletzung konnte der Mann nicht mehr machen. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Verfolgen der Blutspur führte die Polizei zum Fischerplätzle. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0731/188-4711 zu melden.

++++++++++++++++++++++++++++1741627;

Polizeiführer vom Dienst (GU)

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell