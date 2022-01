Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Unfälle aufgrund von Hagel

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Ein Hagelschauer und die daraus resultierenden glatten Straßen haben im Emsland und der Grafschaft Bentheim am Freitag auf der Autobahn 31 zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Zwischen 13.15 und 13.45 Uhr verunfallten gleich acht Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Twist und Meppen in beiden Fahrtrichtungen. In allen Fällen verloren die Fahrzeugführer aufgrund eines plötzlich einsetzenden Hagelschauers die Kontrolle über ihre Autos, gerieten ins Schleudern und prallten gegen die Mittel- bzw. Außenschutzplanken. Ein weiterer Fahrer überfuhr Trümmerteile, sodass auch sein Pkw leicht beschädigt wurde. Gegen 15.30 Uhr erreichten die Hagelschauer das südliche Emsland und die Grafschaft Bentheim. Innerhalb der nächsten 30 Minuten hatte die Autobahnpolizei zwischen den Anschlussstellen Schüttorf und Lingen in beide Richtungen vier weitere Unfälle auf der glatten Fahrbahn zu verzeichnen. Auch hier wurde ein weiterer Pkw durch Trümmerteile beschädigt. Glücklicherweise kam es bei allen Verkehrsunfällen nur zu Sachschäden und leichten Verkehrsbehinderungen. Die gesamte Schadenshöhe wird von der Autobahnpolizei Lingen auf etwa 100.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell